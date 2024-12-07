Kerem Aktürkoğlu gol attı, Benfica kazandı!

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Portekiz Premier Lig 13. hafta maçında Benfica ile Vitoria Guimaraes karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin golünü 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Galibiyet serisini 8 maça çıkaran Benfica puanını 31'e yükseltti ve 33 puanlı Sporting'i takibini sürdürdü. (Benfica'nın 1 maçı eksik)
78. dakikada kenara gelen Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki gol sayısını 10'a çıkardı. Milli yıldızın 4 de asisti bulunuyor.
Kerem'in ligde 6, Şampiyonlar Ligi'nde 3, kupada ise 1 golü bulunuyor.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup etti.— Spor Arena (@sporarena) December 7, 2024
🇹🇷🪄10 gol, 4 asistpic.twitter.com/9KFyOxQRoG