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Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte, transfer sürecinde son gelişmeler

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Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu Kerem Aktürkoğlu Galatasaraydan ayrılacak mı İşte, transfer sürecinde son gelişmeler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 17:15

Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılıyor mu sorusu ile taraftarın yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Sarı Kırmızılı taraftarların geçtiğimiz sezonlarda gönlünü fetheden Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon sonunda takıma manidar ifadelerde bulunmuştu. Bunun akabinde otoriteler, Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılacağına dair kanaatte bulunmuştu. Peki, Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte, transfer sürecinde son gelişmeler

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Kerem Aktürkoğlu'nun transfer durumuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferde dikkat çeken hareketlilik bir yaşanıyor. Sarı - kırmızılılarda takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu ile İspanya ve Rusya'dan birçok kulübün ilgilendiği iddia edilmişti. Yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila, Rusya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Spartak Moskova ile transfer için anlaşmaya vardığını açıkladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GİDİYOR MU?

Kerem Aktürkoplu'nun Spartak Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğünü Match TV'ye söyleyen William D'Avila: "Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşmaya varıldı fakat oyuncunun kişisel koşulları konusunda henüz anlaşamadık." ifadelerini kullandı.

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Kerem Aktürkoğlu gidiyor mu Kerem Aktürkoğlu Galatasaraydan ayrılacak mı İşte, transfer sürecinde son gelişmeler

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 13 milyon euro ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

2020'nin eylül ayında Galatasaray'a 24 Erzincanspor'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı - kırmızılılarda 174 maçta 44 gol - 39 asistlik bir performans sergiledi.

PAKET TEKLİF: 20+2 MİLYON EURO

Spartak Moskova'nın Kerem ve Köhn için Galatasaray'a 20+2 milyon euroluk teklif yaptığı ve kulüplerin büyük ölçüde anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Oyuncuların temsilcilerinin Rus ekibiyle görüşmeleri sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

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