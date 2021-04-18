Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın şampiyonluk ateşini yeniden yaktı

Süper Lig’in 35’inci haftasında Göztepe’ye konuk olan sarı-kırmızılılar 3-1’lik skorla 3 puanı alıp şampiyonluk yolunda çok kritik bir adım attı. Hafta içini krizlerle geçiren sarı-kırmızılılar birçok eksikle çıktığı karşılaşmada 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu ile güldü.



FALCAO’DAN SONRA O GELİYOR



Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle hem yıldızını parlatıp hem de Aslan’ı şaha kaldırırken Süper Lig’deki gol sayısını da 6’ya çıkardı. Genç oyuncu attığı 3 golle birlikte mevcut kadroda Radamel Falcao’dan sonra en golcü futbolcu konuma geldi.





İLK GERİ DÖNÜŞ



Galatasaray’da heyecan oluşturan ve şampiyonluk inancını pekiştiren unsurlardan biri de Göztepe karşısındaki geri dönüş oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk defa geriye düştüğü maçtan 3 puan çıkarmayı başardı.



HALİL’E TAM PUAN



Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel gibi isimlerin yokluğunda santrfor bölgesinde görev yapan Halil Dervişoğlu gösterdiği performansla alkış topladı. Gol kaydetmese de hem penaltı alması hem de oyun karakteri teknik ekip ve taraftarların beğenisini topladı.





KRİTİK VİRAJ



Öte yandan sarı-kırmızılı ekip çok önemli bir haftaya giriyor. Bugün kurullarıyla toplantı gerçekleştirecek başkan Mustafa Cengiz’in nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor. Florya tarafında ise ilk hedef Trabzonspor karşılaşması. Hafta içi gelecek galibiyet sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda çok büyük artı kazandıracak.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...