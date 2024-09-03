Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Benfica'ya imza attı!

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'den bu yana formasını giydiği Galatasaray'daki en iyi sezonunun ardından Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Galatasaray'a Anagold 24Erzincanspor'un TFF 3. Lig'de mücadele ettiği 2019-20 sezonunun ardından Kerem, sarı-kırmızılı formayla 179 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, söz konusu müsabakalarda 46 kez fileleri havalandırarak takımının en önemli hücum ayaklarından oldu.

- Transferiyle kulübe 12 milyon avro kazandıracak

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferiyle önemli gelir elde edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Benfica, milli futbolcunun transferi için 12 milyon avro transfer bedeli ödeyecek.

Portekiz temsilcisi ayrıca, Kerem Aktürkoğlu'nun başka kulübe transferinden elde edeceği karın yüzde 10'unu sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyecek.

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- Depremde enkazdan kurtarıldı

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, hayat hikayesiyle de dikkati çekiyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 Ekim 1998'de dünyaya gelen Kerem, henüz 10 aylıkken 1999 depremini yaşadı.

Ailesiyle enkaz altından akrabalarının yardımıyla çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, zorluklarla başladığı hayatında Türk futbolunun zirvesine çıkmayı başardı.

- TFF 3. Lig'den "Devler Ligi"ne uzanan kariyer

Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

Kerem, 2013'te 15 yaşındayken doğduğu mahallenin takımı Hisareynspor'un altyapısına geçti. Burada dikkati çeken genç yıldız adayı, 2015'te İstanbul Başakşehir'in altyapısına transfer oldu.

Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da kiralık top koşturan Kerem, Başakşehir'de yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Kariyerinde birkaç adım geri atmak zorunda kalan Kerem, TFF 3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'a gitti.

Erzincan temsilcisinin 2019-20 sezonunda Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile yaptığı maçlarda dikkati çeken Kerem, 2020'nin eylül ayında Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 2 şampiyonluk yaşadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan Kerem, geçen sezon Manchester United ağlarına gönderdiği topla, haftanın golü ödülünü de kazandı.