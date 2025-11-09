×
Kerem Aktürkoğlu: 'Galatasaray yenilince sahaya motive çıktık!'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 22:51

Fenerbahçe'de gecenin kahramanlarından Fred, Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nene ve Fred, mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi. 

FRED: İSTEĞİMİZ ŞAMPİYONLUK

"Çok mutluyum galibiyetten ötürü. İyi maç çıkardık takım olarak. İlk 11 başladığım için mutluyum. Ben sıkı bir şekilde antrenman yapıyordum. Bugün şans buldum. En önemli şey takımın kazanmasıydı. İyi bir şekilde ilerliyoruz. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bugün 2 gol yedik, yememeliydik. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. 3 puan aldık, önemliydi.

Söylemek zor. Herkes çok iyi oynadı. Nene 2 gol attı. İyi oynadı. Genel anlamda çok iyiydi herkes. Defansif hatta bakınca onlar da çok iyi iş çıkardı. Edson öyle... Orta saha ve ofans olarak iyi iş çıkardık. Gollerimizi de bulduk. Bunu bu şekilde sürdürmeliyiz. 1 puan gerideyiz şu anda. Devam edeceğiz. Amacımız, isteğimiz şampiyonluk!"

NENE: ARMAYI ÖPTÜM ÇÜNKÜ...

"Gençlerbirliği'ne attığım 1 gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. Yüzde yüz performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm, çünkü Fenerbahçe çok büyük! Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."

KEREM AKTÜRKOĞLU: MOTİVE ÇIKTIK

"Tüm takım olarak güzel performans sergiledik. Taraftarımız, ısınmadan son düdüğe kadar müthiş destek verdi. Onların desteği olunca farklı ve enerjik oynuyoruz. İlk yarı her şey güzeldi. İkinci yarı daha farklı olacak diye düşündük. Gol yedikten sonra afalladık ama güzel bir galibiyet aldık. Milli takıma moralli gideceğiz.

(Galatasaray'ın yenilmesi hk) Avantaja çevirmemiz gerekiyordu. Kazandığımız takdirde fark 1'e inecekti. Daha motive çıktık sahaya. Sonuç olarak kazandık."

