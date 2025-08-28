×
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye transferini açıkladı! Benfica’ya veda konuşması yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:47

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini sonlandırmaya çok yaklaştı. Yıldız oyuncu, Benfica-Fenerbahçe maçı sonrası transferini açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gol sonrası 1-0 sona erdi.

Benfica bu skorla Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanırken, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etti.

MAÇ SONRASI AYRILIK KONUŞTMASI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica-Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasında arkadaşlarına veda konuşması yaptı.

Benfica’da geçirdiği süre boyunca kendisine yardım eden arkadaşlarına teşekkür eden Kerem, Fenerbahçe’ye transferinin olumlu sonuçlanacağından emin olduğunu ifade etti.

MAÇ ÖNCESİ TRANSFER GÖRÜŞMESİ

Fenerbahçe yönetimi, Benficalı idarecilerle maç öncesi transfer görüşmelerini yeniden başlattı ve operasyonu bitirmek istediklerini belirtti.

Henüz transferin kesinleşmemesine karşın görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

