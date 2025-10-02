×
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini attı, tarihe geçti!

#Fenerbahçe#Kerem Aktürkoğlu#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Benfica'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Kadıköy'de, Fransız ekibi OGC Nice ağlarına attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertlilerde henüz 3. dakikada Talisca'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

MOUSSA SOW'DAN SONRA EN ERKEN GOL

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertliler adına Avrupa kupalarındaki en erken ikinci golü kaydetti.

Milli futbolcu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti.

25. DAKİKADA DUBLE YAPTI!

Karşılaşmanın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta İsmail Yüksek topu topukla Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Milli futbolcu Nice savunmasından Kojo Peprah Oppong'u çalımladıktan sonra penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla topu bir kez daha ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

TARİHE GEÇTİ

Nice maçının ilk 25 dakikasında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası karşılaşmasında (ön elemeler hariç) bunu başaran ilk oyuncu oldu.

