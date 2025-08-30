Kerem Aktürkoğlu, 'Fenerbahçe' dedi, transfer bitti!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Benfica Kulübü, milli futbolcu için sarı lacivertli kulüple anlaşma sağlandığını duyurdu.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarı 25 milyon Euro tutarına ulaşabilir" bilgisi verildi.

GALATASARAY'A DA PAY VERİLECEK

Milli futbolcunun eski kulübü G.Saray da bu transferden pay alacak. Kerem’i geçen yıl 12 milyon Euro’ya alıp F.Bahçe’ye bonuslar hariç 22.5 milyon Euro’ya satan Benfica, kârın yüzde 10’u olan 1 milyon 50 bin Euro’yu sarı kırmızılı kulübe ödeyecek. Transferin sonuçlanmasında Kerem’in Benfica yönetimiyle görüşüp, “Ben F.Bahçe’ye gitmek istiyorum” diye kesin tavır koymasının büyük rol oynadığı öğrenildi. Benfica’nın dünkü idmanına çıkmayan 26 yaşındaki oyuncu 1-2 gün içinde İstanbul’a gelecek.

