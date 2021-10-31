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Kerem Aktürkoğlu: "Fatih Hoca bana yardım etti"

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gaziantep
Kerem Aktürkoğlu: Fatih Hoca bana yardım etti

Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ardından değerlendirmede bulundu.

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Fatih Terim'in desteğiyle hayallerini gerçekleştirdiğini kaydeden Kerem Aktürkoğlu, "Bu maçın önemini biliyorduk. Dün rakiplerimiz de kaybetti. Onun heyecanıyla maça başladık. Maça biraz tutuk başladık. Ancak hocamızın taktikleri, konuşmalarımızla birlikte ikinci yarı daha iyiydik. İstediğimiz skoru aldık. Galatasaray'a gelirken hayallerim, hedeflerim vardı. Hedeflerime ne kadar kısa sürede ulaşabileceğimiz hep ailemle konuşuyordum. Fatih Hoca, bana yardım etti. Hayallerimi gerçekleştiriyorum. Eksiklerim var, onların da üzerinden gidiyorum." diye konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemine vurgu yapan Patrick van Aanholt ise "Beşiktaş mağlubiyetinden sonra iyi bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kayıpları bizi daha da motive etti. Bugün yüzde 100 kazanmamız gerekiyordu, biz de üzerimize düşeni yaptık." dedi.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Gaziantep

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