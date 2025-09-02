Kerem Aktürkoğlu: 'En şerefli kulüp dedim çünkü...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio ile resmi sözleşme imzalayarak transferlerini duyurdu. 4 yıllık imza atan Kerem, önceki gün İstanbul’a gelişinde söylediği, büyük yankı yaratan sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için Hakan Safi ve başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın’ dedi.

Safi: Kerem’i özellikle istedim

Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Başkanımız beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz. Sen yapman gerekeni yaptın’ dedi. İşte bu şerefli davranışlar o açıklamamın sebepleri. Yoksa diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok.” Yönetici Hakan Safi de, “Başkanımız benden büyük bir transfer rica etti. Çok oyuncu geldi gitti ama ben Kerem transferini bizzat seçtim” ifadelerini kullandı.

Asensio: Çok mutlu ve sabırsızım

PSG’den alınan ve 3+1 yıllık sözleşme imzalayan Marco Asensio ise Fenerbahçe’ye transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Bana burada harika bir atmosfer olduğunu söylediler. Bana çok büyük sevgi gösterilerinde bulunuldu. Taraftarın sevgisinin karşılığını vermeyi umuyorum” diye konuştu.

AMRABAT VE LiVAKOViC KiRAYA GiTTi

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen futbolculardan Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e, Dominik Livakovic’i Girona’ya, Diego Carlos’u Como’ya kiralık olarak gönderdi. 22 milyon Euro’ya Al Hilal takımına satılan Yusuf Akçiçek de dün 4 yıllık sözleşme imzaladı

İMZA SIRASI EDERSON’DA

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve dün geç saatlerde İstanbul’a getirdiği kaleci Ederson da bugün imza atacak. Öte yandan Livakovic için İspanyol Girona ile kiralık anlaşma sağlandı.