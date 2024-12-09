Kerem Aktürkoğlu durmak bilmiyor! Alev aldı, zirveye çıktı | 70 milyon euro...

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Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu performansıyla Portekiz'e damga vuruyor.

Son olarak kırmızı beyazlıların Vitoria Guimaraes'i 1-0 mağlup attığı maçta takımının galibiyet golünü atan milli yıldız, dikkat çeken bir istatistiğe de imza atmış oldu.

SKOR KATKISI SAĞLADIĞIN MAÇLARIN %78'İNİ BENFICA KAZANDI.

3 Eylül 2024 tarihinde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibinin forması altında toplam 14 maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu maçların 11'inde takımına gol katkısı sağladı.

Kartallar, 26 yaşındaki futbolcunun skor katkısı sağladığı maçların 10'unu kazanırken bu istatistiğin matematiksel oranı ise %78 oldu. Yani, Benfica Kerem Aktürkoğlu'nun gol veya asist yaptığı maçların %78'ini kazandı.

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TAKIMININ EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Takımıyla birlikte %78'lik bir kazanma oranı yakalayan Kerem Aktürkoğlu, hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Liga Portugal'da Benfica'nın en golcü futbolcusu konumunda.

Yıldız oyuncu, Liga Portugal'da 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol attı.

ASİST KRALLIĞINDA DA İDDİALI

Benfica'nın iki kulvardaki en golcü futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu, asist krallığını da göz kırpıyor. Portekiz Ligi'nde çıktığı 8 maçta 4 asist yapan milli yıldız, takımının en çok asist yapan futbolcusu oldu.

26 yaşındaki oyuncu, Portekiz Ligi genelinde de en fazla asist yapan ikinci isim.

BENFICA'YI GYOKERES'İN PEŞİNE TAKTI

Geçtiğimiz hafta sonunda Vitoria Guimaraes'i Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup eden Benfica, bu galibiyet ile birlikte puanını 31'e yükseltti.

Portekiz basınında yer alan haberlerde Kerem'in 70 milyon euroluk golcü yıldız Viktor Gyökeres gibi takımını sırtladığı yazıldı. Viktor'un piyasa değerine vurgu yapılan haberde, Kerem'in de Benfica formasıyla benzerl bir etki yarattığı belirtildi.

Kartallar, bu sonuçla birlikte lider Sporting Lizbon ile arasındaki puan farkını da ikiye indirdi.