Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica galibiyete koştu! Milli yıldızdan tam 12 gol katkısı

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Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde karşılaştığı Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Benfica'nın galibiyet gollerini 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Ev sahibi Farense'nin tek golü ise 15. dakikada Darío Poveda'dan geldi.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Benfica, üçüncü sırada yer aldı. Farense ise 4 puanla son sırada kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde toplamda 8 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Farense maçında 2 asist birden yaparak asist sayısını ise 4'e çıkardı.

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.