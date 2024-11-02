×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica galibiyete koştu! Milli yıldızdan tam 12 gol katkısı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu coştu, Benfica galibiyete koştu Milli yıldızdan tam 12 gol katkısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 22:59

Portekiz Süper Ligi'nin 10. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nin 2 asistle yıldızlaştığı maçta Benfica, Farense'yi 2-1 mağlup etti.

Haberin Devamı

Benfica, Portekiz Süper Ligi'nde karşılaştığı Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Benfica'nın galibiyet gollerini 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.

Ev sahibi Farense'nin tek golü ise 15. dakikada Darío Poveda'dan geldi.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.

Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Benfica, üçüncü sırada yer aldı. Farense ise 4 puanla son sırada kaldı.

Gözden KaçmasınFerdi Kadıoğlunun golü yetmedi, Liverpool geri döndü Tuncay Şanlıdan sonra ilk Türk...Ferdi Kadıoğlu'nun golü yetmedi, Liverpool geri döndü! Tuncay Şanlı'dan sonra ilk Türk...Haberi görüntüle

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL KATKISINI SÜRDÜRÜYOR

Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde toplamda 8 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Farense maçında 2 asist birden yaparak asist sayısını ise 4'e çıkardı.

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı. Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Benfica#Kerem Aktürkoğlu

BAKMADAN GEÇME!