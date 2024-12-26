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Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı! Ceren Azak kimdir?

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#Kerem Aktürkoğlu#Ceren Azak#Benfica
Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı Ceren Azak kimdir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 09:55

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dün sürpriz bir törenle nişanlandı. Ceren Azak ile evliliğe ilk adımı atan Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde Galatasaray'dan yakın arkadaşı Yunus Akgün yalnız bırakmadı.

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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, dün akşam Ceren Azak ile nişanlandı. Akşam saatlerinde sosyal medyadan elinde çiçekle fotoğrafını paylaşan Kerem, bir anda gündeme oturdu.

Bir süre sonra Yunus Akgün de Kerem ile nişan öncesi fotoğrafını paylaştı.

Binlerce beğeni ve tebrik yorumu geldi

Sosyal medya kullanıcıları, Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu yaptı.

CEREN AZAK KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu'nun sürpriz bir şekilde nişanlandığı Ceren Azak'ın çocuk gelişimi alanında çalıştığı ortaya çıktı. Azak'ın sosyal medya hesapları ise kilitli.

Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı Ceren Azak kimdir

Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile nişanlandı Ceren Azak kimdir

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#Kerem Aktürkoğlu#Ceren Azak#Benfica

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