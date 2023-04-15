Kerem Aktürkoğlu: "Biz kazandıkça onlar çekiniyor"

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Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında rakip ağları havalandırdı ve bu sezon Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti.

Kayserispor galibiyeti sonrası maçı değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, "İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı ve taraftarı kutluyorum. Galibiyeti onlara armağan ediyorum. Biz kazandıkça rakibimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kazandıkça onlar çekiniyor. Onlar puan kaybedecektir. Onlara göre farklı konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan. Her maça tek tek bakıyoruz. İnşallah sonunda şampiyon oluruz" diye konuştu.