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Kerem Aktürkoğlu: 'Bir daha bu kazalar olmayacak'

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Kerem Aktürkoğlu: Bir daha bu kazalar olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 22:12

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Kerem, "Aslında güzel başladık, erken gol bulduk. Yediğimiz goller bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1'den müthiş döndük. Üzgünüz ama yenilmeden ayrılmak da önemli. Kazansak çok daha güzel olacaktı" dedi.

'YOLUMUZ UZUN'

Kerem Aktürkoğlu sözlerini, "Yolumuz uzun. Daha önemli maçlarımız var. Her şey bizim elimizde. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Bu bir yol kazası. İnşallah bir daha bu kazalar olmayacak. Şampiyonluk yolunda ipi göğüsleyeceğiz" ifadeleriyle tamamladı.

BOEY: 'BEŞİKTAŞ MAÇINA KONSANTRE OLACAĞIZ'

Sacha Boey ise "Böyle bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Karagümrük iyi bir takım. Bu maç bitti, Beşiktaş maçına konsantre olacağız. Bu maç için söylenecek çok bir şey yok. Belki böyle olması gerekiyordu. Bir sonraki maça konsantre olacağız ve devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

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