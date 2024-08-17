Kerem Aktürkoğlu: Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor

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Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira açıklamalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Konyaspor deplasmanı her zaman zordur. Konya ligin köklü takımlarından. Ligin başında olması da zorluk getiriyor. Çünkü kamplardan sonra üzerimizde yorgunluklar oluyor. Ligin sonraki süreçlerinde galibiyetin önemi artacak çünkü rakiplerimiz de buraya gelecek. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık." dedi.

Kendisiyle ilgili bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "4 sezon 170 küsür maç oynadım. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, armasını Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Amacım her zaman Galatasaray'a hizmet etmek. Benimle ilgili her zaman bir şeyler söyleniyor. Ben konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü benim de biraz dolmuşluğum var. Ben hariç herkes konuştuğu için kirlilik oluyor. Belki bir gün biz de konuşuruz." diye konuştu.

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Icardi hakkında konuşan Kerem, "Mauro çok özel bir oyuncu. Bugün de boş kaleye attırdı bana. Artık birbirimizi daha iyi tanıdık." dedi.

Lucas Torreira ise yaptığı açıklamada, "Şampiyon olduktan sonra bir sonraki sezon zor oluyor. Özellikle de iki sene üst üste olunca! Kazandıkça iyileşiyoruz ve kendimize güvenimiz geliyor. Zor maçlardı ama sonuç aldıkça kendimizi daha iyi hissediyor ve mutlu oluyoruz. Her zaman işimi yapmaya odaklanıyorum. Ben takımıma yardımcı olmak istiyorum. Asistlerimle de yardımcı oluyorum. Savunmada da görevlerim var. Bu dengeyi tutturmak gerekiyor." diye konuştu.