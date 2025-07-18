Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda etmek istiyor!

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Benfica'nın geçen sezon 12 milyon Euro’ya Galatasaray’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun Portekiz ekibinden ayrılmak istediği öne sürüldü.

Portekiz basınından Record milli futbolcunun yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmeyi planladığını yazdı.

Geride kalan sezonda 53 maçta 16 gol, 13 asistle oynayan Kerem’in Benfica ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilen 26 yaşındaki futbolcun Beşiktaş’ın gündeminde olduğu da ileri sürüldü.