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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya veda etmek istiyor!

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#Transfer#Benfica#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu, Benficaya veda etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan ayrılmak istediğini iddia etti.

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Benfica'nın geçen sezon 12 milyon Euro’ya Galatasaray’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu’nun Portekiz ekibinden ayrılmak istediği öne sürüldü.

Portekiz basınından Record milli futbolcunun yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmeyi planladığını yazdı.

Geride kalan sezonda 53 maçta 16 gol, 13 asistle oynayan Kerem’in Benfica ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor. Gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtilen 26 yaşındaki futbolcun Beşiktaş’ın gündeminde olduğu da ileri sürüldü.

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#Transfer#Benfica#Kerem Aktürkoğlu

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