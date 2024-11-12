Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki başarısının sırrını açıkladı: Çok duygulandım, çok etkilendim | Galatasaray iddiası: Gönülden inanıyorum

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Benfica'da kısa sürede gösterdiği muazzam performansla gündemden düşmeyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu; Galatasaray kariyeri, Portekiz günleri, hedeflerine dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Portekiz'e alıştım. Şöyle, benim zaten profesyonel hayatım başladığından bu yana, 10 yıldan beri hayatımı buna göre devam ettiriyorum, profesyonel bir şekilde. Sürekli profesyonel hayata alıştığım için, alışma sürecinde bir sıkıntı yaşamadım, buradaki adaptasyonum da hızlı gelişti. Daha mutlu, daha başarılı bir şekilde ilerletiyor bu da beni. Gezme fırsatım çok fazla olmadı. 3 günde bir maç oynuyoruz ve milli takım araları da oldu. Çok fazla tatil yapma fırsatım olmadı."

"BU FUTBOLA ALIŞIK OLDUĞUM İÇİN ÇOK YABANCILIK ÇEKMEDİM"

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"Ben Galatasaray'dayken de topa sahip olan bir takımda oynuyordum ve top bizde olduğu için, topla sürekli temas halinde olduğum için daha kreatif oluyordum. Benfica da aynı şekilde oynayan bir takım. Benfica'ya geldikten sonra da güzel bir başlangıçla başladım. Güzel bir başlangıç yaptım. Bu futbola alışık olduğum için çok yabancılık çekmedim ama bunda taraftarların, takım arkadaşlarımın da etkisi çok büyük. Hiçbir şekilde bana yabancılık hissettirmediler. Umarım bu şekilde devam eder."

"DUYGUSAL İNSANLARIZ, BEN ÖYLEYİM"

"Herkes beni ayakta alkışlayınca çok duygulandım, çok etkilendim. Böyle şeyler insanı çok daha farklı motive ediyor. Biz futbolcular duygusal insanlarız, ben de öyleyim. Bu beni olumlu şekilde etkiliyor. Tribünde babam vardı, yaşadıklarını düşündüm, gururlandığını hissettim. Yürüdüğüm andaki hislerim çok farklıydı. Çok uzun sürdü ve giderek artıyordu. Çok güzel bir görüntüydü. Beni çok etkiledi. İlk maçtan böyle bir şey olması, beni farklı bir seviyeye götürdü."

"ARDA TURAN BANA 'İLLA BEN OLACAKSIN' YAZDI"

"Lizbon'da bir banka oturup fotoğraf çektirdim. Arda Turan bana 'İlla ben olacaksın' yazdı. Arda Turan, benim futbol kariyerimin zor zamanlarında bana her zaman çok büyük destek olmuştur. Keşke bir banka oturarak Arda Turan olabilsek."

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"YUNUS'UN HAYATIMDA YERİ ÇOK FARKLIDIR"

"Yunus Akgün geçti beni, Avrupa Ligi'nde 4 tane attı. Yunus'un hayatımda yeri çok farklıdır. Daha önce bunu açıklamıştım. Yunus neden benim için çok değerli, Yunus benim belki çok yapamayacağım bir şeyi yaptı, ben oynarken, o oynamıyorken yaptı. Yunus gerçekten çok temiz kalpli, güzel bir insan. Futbolcuların hepsi oynamak ister. Bulamadıkları zaman duygusal olarak morali bozulur. Yunus, ben oynadığımda kendi oynuyormuşçasına beni motive ediyordu, beni maça hazırlıyordu. Benim kadar seviniyordu, gözlerinde o samimiyeti gördükten sonra can dostum, benim için çok farklı bir insan. Yunus'un benim hayatımdaki yeri çok farklıdır. Futboldan sonra da devam edecek. Bana göre benden çok daha yetenekli. Yapabileceklerinin sınırı yok. O öz güveni aldı ve sahada bambaşka oynuyor."

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"KÖTÜ GÜNDE DE DESTEĞİ VEREBİLMEK ÖNEMLİ"

"Yerli-yabancı olarak ayırmak istemiyorum. Formayı giyen her futbolcu çok değerlidir. Bunun önemini herkes için söyleyebiliriz. Yunus ve Barış, iki yerli futbolcu, Galatasaray için çok değerli futbolcular. Yunus şu anda öz güvenle başarılı işlere imza atıyor. Bu da sahaya olumlu yansıyor. Futbolcu, hata yapma lüksünün ne kadar az olduğunu bilirse o kadar rahat oynar. Biraz daha yerli futbolculara daha fazla güvenilmesi, destek olunması taraftarıyım. Ben buradayım, takım arkadaşlarıma bu yönde desteklerimi sağlayabiliyorum. Taraftarımızın yapacağı en önemli şey desteği kötü günde de desteği verebilmek. Hayatta inişler de olacaklar. İnişler olacak ki bir dahaki adım yükseğe çıkabilsin, en azından bunlara değinmek çok önemli."

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"AİLEMİ DAHA FAZLA ÜZERİM DÜŞÜNCESİ, SAVAŞMAMI SAĞLIYORDU"

"Hayatım mücadelelerle geçti. Beni, ben yapan kriterlerden biri mücadele. Ben buraya gelebilmek için çok çalıştım, çok mücadelelerden geçtim. Ailem her zaman yanımdaydı, onlar buna tanık oldular, neler yaşadıklarımı biliyorlar. Ben bazı şeyleri kendim olarak yaşamıyorum. Ailem de benimle yaşadığı için çok daha güçlü kalmam gerektiğini hissediyordum. Ailemi daha fazla üzerim düşüncesi, daha fazla savaşmamı sağlıyordu. Kötü süreçlerde kendimi bu şekilde motive ediyordum. Mentalimin gerçekten kuvvetli olduğunu düşünüyorum ama bu üzülmediğim anlamına gelmiyor. Duygusal insanlarız. Üzülüp, bunu en güzel şekilde sahaya yansıtacağız. Eleştirilerin seni iyiye götüren tarafını alacaksın. Eğer seni kötü tarafa çekerse, güzel bir performans sergileyemezsin. Ben bu konuda güçlü tarafta kalanlardanım. Ama aynı şekilde kalamayan futbolcular da var. Kolay gözüken bir iş gibi gözüküyor ama zor bir iş. Bu da bizim işimizin cilvelerinden biri."

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"GALATASARAY MAÇLARINI İZLİYORUM"

"Editleri izliyorum. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum, bunu çok fazla dile getirdim. Komik olanlara gülüyorum. Duygusal olanlarına üzülüyorum. Ayrıldıktan sonra da söyledim, ben Galatasaray'dan ayrılmıyorum, gittiğim yere de sevdiklerim benimle geliyor. Şu anda da öyle oluyor. Galatasaray maçlarını izliyorum. Editler beni mutlu ediyor, hoşuma gidiyor, bazen de duygusallaştırıyor. Galatasaray benim evim, Galatasaray benim yuvam. İnsan evinden ayrılır ama vazgeçmez. Benim için de bu şekilde."

"HAYALLERİM HEP VAR"

Her zaman hayallerim var, bunu gerçekleştirme ümidiyle yaşıyorum. Hayallerim hep var. Çok dile getirmek istemiyorum. Çok dile getirince duygusunun kaçacağını düşünüyorum. Hayallerim hep benimle. Kariyerim bitene kadar hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek."

"FATİH TERİM'İN BENDEKİ YERİ FARKLI"

"Babam kahramanım ve aynı zamanda yol arkadaşım. Ülkenin her bir yanını gezmişizdir. Şu anda da buradaki maçlara geliyor. Kariyerimdeki yeri çok ayrı, hayatımda da ayrı. Annem, abim onların yeri ayrı. Fatih Hoca'nın yeri ayrıdır futbolda. Bana kimse inanmazken, bana inancıyla, güvenciyle beni başka seviyeye geleceğime inandırdı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Avrupa'nın en iyi hücumcularından biri olduğumu söyledi. Her konuşmamızda bunu söyler. Sen unutuyorsan, ben unutmuyorumu vurgulamak için yapar. Onun için bendeki yeri çok farklıdır."

"ORKUN'LA MOTİVASYON OLARAK BİRBİRİMİZİ YUKARIYA ÇEKİYORUZ"

"Orkun, burada güzel şeyler başarıyor. Biraz yabancılık çekmiş, ben geldikten sonra çok daha güzel bir kimya oluşturduk. Moral ve motivasyon olarak birbirimizi yukarıya çekiyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu, her hücum oyuncusunun oynamak isteyeceği bir oyuncu. Saha içerisinde beni çok rahatlatıyor. Güzel şeyler başarıyoruz, buna da devam edeceğiz inşallah."

"5. YILDIZI TAKACAKLARINA İNANIYORUM"

"Galatasaray taraftarıyım, maçların hepsini izliyorum. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Avrupa ve ligde inanılmaz gidiyorlar. Çok güzel bir sinerji yakaladılar. Şampiyon olacaklarını ve 5. yıldızı takacaklarına gönünden inanıyorum."

"GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİĞİ ÇOK AN VAR"

"Icardi, Galatasaray efsanesi. Galatasaray tarihine geçtiği çok an var. Ben de bu sürece dahil olan insanlardanım. Birlikte başardığımız sayısız an var. Daha güçlü bir şekilde döneceğine ve efsane olmaya devam edeceğine inanıyorum. Ona da söyledim. Tekrardan geçmiş olsun. İnşallah en kısa sürede Galatasarayımız için gollerini atmaya devam eder."

"MİLLİ TAKIMDA AİLE ORTAMI VAR"

"Ülkemizin en çok özlem çektiği konulardan biri Dünya Kupası'dır. En son 2002'de gittik. Ondan sonra gidemedik. Avrupa Şampiyonası'nda onun hayalini kurdurduk. Bu jenerasyonun bir şeyler başarabileceği potansiyelini gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada bunu gösterebilmek çok önemli. Biz bunun hayaliyle yaşıyoruz. Çok güzel bir grubumuz var, milli takım kamplarını iple çekiyoruz. Milli takımda aile ortamı var. Bu arkadaşlık bizi başarıya götürüyor. Bu güzel ortamı sürdürebilirsek başarı gelecektir. İnşallah Dünya Kupası da bunlardan biri olacaktır."