Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da hocasını mest etti! İlk maçı sonrası övgüler: Teşekkür ederim

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Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis ücretiyle Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz macerası hızlı başladı.

Portekiz Ligi'nin 5. hafta maçında Benfica, Santra Clara ile kozlarını paylaştı. Milli futbolcu, ayağının tozuyla mücadeleye 11'de başladı.

25 yaşındaki oyuncu, 27. dakikada Orkun Kökçü'nün asistiyle ağları havalandı.

BRUNO LAGE'TEN ÖVGÜLER

Kerem Aktürkoğlu için hocası Bruno Lage övgü dolu ifadeler kullandı.

"Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde katkınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Lage, "Hayır, bir katkım yok. Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim" dedi.

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RAFA SILVA GİBİ

Kerem'i Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'ya benzeten Lage, "Rafa Silva, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum ve o da bu özelliklere sahip" şeklinde konuştu.

Bruno Lage sözlerini "Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Moralli geldi, milli takımda 3 gol attı, bugün de eşitliği sağladı, mutluyum" ifadeleriyle tamamladı.

HARRY POTER SEVİNCİ GÜNDEM OLDU

Ayrıca Portekiz basını, Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini de manşetlerine taşıdı.

Önde gelen gazetelerden Record, "Aktürkoğlu Benfica formasıyla ilk maçında gol attı ve Harry Potter gibi kutlama yaptı" ifadelerinin yer aldığı bir haber yayınladı.

KEREM DE PAYLAŞTI: BÜYÜLÜ BAŞLANGIÇ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli futbolcu "Büyülü başlangıç. İlk maçım öncesinde beni rahat hissettiren taraftarlarımıza ve kulüpteki herkese teşekkürler, galibiyetten dolayı çok mutluyum!" ifadelerini kullandı.