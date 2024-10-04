Kerem Aktürkoğlu: 'Barış Alper ile küs değiliz, Galatasaray'da düşüş yok'

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Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, canlı yayın platformunda izleyenlerin sorularını yanıtladı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun öne çıkan açıklamaları;

Sakatlığım ciddi değil. Koruma amaçlı oyundan çıktım.

DI MARIA İLE ARASI NASIL?

Benim Arjantinliler ile aram genelde iyi oluyor. Seviyorum Arjantinlileri. Takımdaki herkesle aram iyi.

GALATASARAY'DA DÜŞÜŞ YOK

Ben de sizler gibi artık Galatasaray taraftarıyım. Tabii ki üzülüyorum ama futbolda inişler ve çıkışlar oluyor. Buna biraz anlayış göstermeliyiz. Oradaki insanların üzülmesi daha normal. Takıma destek olmak gerekiyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri atlatabilen çok güçlü bir takımdır. İki maç berabere kalınmış. Düşüşlük bir durum da yok şu anda Galatasaray'da.

ICARDI İLE ARAMIZDA BİR ŞEY YOK

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Mauro Icardi ile bizim aramızda bir şey yok. Ben onu o da beni seviyor. Galatasaray'daki takım arkadaşlarımla sürekli konuşuyoruz.

BARIŞ ALPER İLE KÜS DEĞİLİZ

Barış Alper ile küs değiliz. Konuşuyoruz. Hayatın akışı, her zaman herkesle çok çok samimi olup güzel şeyler paylaşmayabilirsin hayatta. Barış çok çok iyi bir oyuncu.

TÜRK OYUNCULARA DESTEK OLUN

Türk oyunculara biraz daha destek olun. İnanın en fazla Türk oyuncular istiyor, en fazla onlar bu kulübü sahipleniyor. Yunus, Abdülkerim, Berkan...

BEN GALATASARAYLIYIM

Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar.

GALATASARAY'DA DA ÇOK MUTLUYDUM

Benfica'ya gittim mutlu oldum gibi bir durum yok. Ben Galatasaray'da da çok mutluydum. Benim hayallerim sadece Benfica'ya gelerek gerçekleşmedi. Ben Galatasaray'a gelince de hayalimi gerçekleştirdim. Galatasaray'daki ilk antrenmanımda elim ayağım titriyordu. O kadar heyecanlıydım. Fatih hoca geliyor. Seninle konuşuyor. Sana taktik veriyor. Galatasaray'da mutsuzdum diye bir şey yok. Üzüldüğümüz anlar oluyor. Onları yaşadım. Hayatımın her anında yaşadım. Ancak 'Kerem Galatasaray'da mutsuzdu' diye gitti demek hem bana, hem Galatasaray'a haksızlık.