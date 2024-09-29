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Kerem Aktürkoğlu atıyor, Benfica kazanıyor! Maçta 6 gol...

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Portekiz Ligi
Kerem Aktürkoğlu atıyor, Benfica kazanıyor Maçta 6 gol...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 00:31

Portekiz Süper Ligi'nin 7. haftasında Benfica, milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Gil Vicente'yi 5-1 mağlup etti.

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Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşuyla ağları havalandırdığı karşılaşmada Gil Vicente'yi 5-1'lik skorla mağlup etti.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Nicolás Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 78. dakikada Muhammed Zeki Emduni, 90. dakikada Florentino Luis ve 90+4. dakikada Benjamín Rollheiser kaydetti. Gil Vicente'nin tek golünü ise 8. dakikada Felix Correia attı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Benfica, maç fazlasıyla ikinci sırada yer aldı. Gil Vicente ise 7 puanla 11. sıraya geriledi.

DEVLER LİGİ'NDE RAKİP ATLETICO

Benfica, 2 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i konuk edecek. Benfica, Portekiz Ligi'nin 8. haftasında ise deplasmanda Nacional ile karşı karşıya gelecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU DURDURULAMIYOR

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Portekiz kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, Gil Vicente maçında da fileleri sarsarak gol sayısını 3'e çıkardı. 

Benfica'da 2 de asist katkısı yapan Kerem Aktürkoğlu, toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Kerem Aktürkoğlu#Benfica#Portekiz Ligi

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