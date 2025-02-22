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Kerem Aktürkoğlu asist yaptı, Orkun Kökçü gol attı! Benfica, Boavista'yı 3 golle geçti

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#Benfica Boavista Maçı#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu asist yaptı, Orkun Kökçü gol attı Benfica, Boavistayı 3 golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 17:00

Portekiz Ligi'nin 23. haftasında Kerem Aktürkoğlu'nun asist yaptığı, Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta Benfica, konuk ettiği Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

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Benfica ile Boavista, Portekiz Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya geldi.

Estádio da Luz'da oynanan müsabaka Benfica'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Bruma'nın asistinde Belotti, 70. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Pavlidis ve 77. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü kaydetti.

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini elde eden Benfica, puanını 53'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Zor günler geçiren Boavista ise 12 puanla ligin dibine demir attı.

Benfica, Portekiz Ligi'nin 24. haftasında Nacional'i, Boavista ise Santa Clara'yı sahasında ağırlayacak.

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#Benfica Boavista Maçı#Orkun Kökçü#Kerem Aktürkoğlu

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