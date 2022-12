Kerem Aktürkoğlu açıkladı! Galatasaray'da kaptanlık ve şampiyonluk...

Haberin Devamı

Takımının Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, her Türk oyuncunun Avrupa'da oynama hayalinin olduğunu ifade ederek, "Her Türk oyuncu Avrupa'ya gitmek ister, orada ülkesini temsil etmek ister. Ben de bunu her zaman istiyorum ama tek amacım var; Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak ve kendimi göstermek" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki oyuncu, iyi bir kamp geçirdiklerini vurgulayarak, "Bence gerçekten verimli bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarının sonuçları aldatıcı olmaması gerekiyor. Lazio maçı bence oyun olarak bizim istediğimiz şekilde sonuçlandı. Sonuç anlamında zaman zaman istediklerimiz çıkmıyor ama bu sonuç gibi görünmemesi lazım, çok eksiğimiz var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece aradan sonra bizim için çok daha güzel olacak. Ligi de güzel kapatmıştık, kaldığımız yerden devam edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Aktürkoğlu, son dönemde kendisine kaptanlık görevi verilmesiyle ilgili de, "Dün konuşmasını hocayla ve Erdem (Timur) ağabeyle yaptık. Yönetim ve hoca kararı olarak böyle düşünmüşler. Ben, kaptanlık rolü verilmeden önce de Türklerin arasında ve yabancılarla iletişim noktasında iki taraf arasında köprü olmak, birleştirici olmak gibi vasıfları yapmaya çalışıyordum. Bu görevi bana verdikleri için teşekkür ettim. Bu sorumluluğu seviyorum. Bu zamana kadar hep sorumluluk almak istedim. Genelde bunların altından kalktığımı düşünüyorum. Galatasaray kaptanlığı büyük sorumluluk, benden önce Selçuk ve Arda ağabey takmıştı. Onlardan ne gördüysem ben de arkadaşlarıma göstereceğimi düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Ligin geçen sezonuna göre daha iyi istatistiklere sahip olduğunu belirten milli futbolcu, "Maça çıktığımda kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Ne görev veriliyorsa onu yapmaya çalıştım. Değerlendirmesini hocalarımız yapar. Bu sezon geçen seneki istatistiklerin üzerindeyim. Bunları araştırıyorum. Sadece benim tarzımda oyuncuların oynadığı zaman skor anlamında bir şeyler yapmasını bekliyorlar, yapamayınca doğal olarak eleştiri oluyor ama bu benim için kriter değil. Gerekirse takımım için 90 dakika koşarım, savunmaya yardım ederim. Şu an ligde istediğimiz oyuna yavaş yavaş geldik. Takım olarak iyi gidiyoruz, umarım böyle devam ederiz" dedi.

Haberin Devamı

Başarılı futbolcu, iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getirerek, "Geçen sene kötü bir kadromuz yoktu ama maalesef geniş bir kadroya sahip değildik. Kupadan erken elendik ama 3 kulvarda gidecek, bu süreci devam ettirebilecek kadroya sahip değildik. Bu sezon hem geniş kadromuz var, hem de yıldız ve tecrübeli oyunculara sahibiz. şampiyonluk yarışını kaldırabilecek potansiyelde oyunculara sahibiz. Genç arkadaşlarımız da başarıya aç. Bu birleşen olunca başarının kaçınılmaz olacağını düşünüyorum. Takımda şampiyonluk yaşamamış insanlar var. Gençler zaten her zaman başarı istiyor. İki taraf birbirinden bu gücü aldıktan sonra şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz. Umarım bunu başarırız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı iyi bir geleceğin beklediğini de sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu;

"Bizim kampımız genç oyuncular için büyük fırsat. Onlar için en fazla kendilerini gösterecekleri fırsatlardan biri. Baran bu anlamda kampın yıldızlarından, yıldızı da diyebilirim. İyi performans sergiledi. Gençlerimizin başarılı olacaklarını düşünüyorum. Saygılılar, bizlerle iletişim halindeler ve bizlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ben 24 yaşındayım, onların ağabeyiyim diyecek biri değilim ama yaşadıklarımdan, öğrendiklerimden onlara öğretmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki bundan 5-10 sene sonra Galatasaray çok güzel bir altyapı jenerasyonu çıkaracak. Onların da Arda ağabeyi, Ozan, Yunus ve benim gibi güzel futbol hayatları olacak."

Haberin Devamı

Aktürkoğlu son olarak, takımdaki yıldız isimlerle ilgili de, "Onlar büyük yıldızlar, ben futbolculuklarının dışında iyi insan olduklarını hep çevremdekilere ifade ediyorum. En önemli kriter bu. Onlarla iletişim halinde olabiliyorsunuz, bir şeyler vermeye açıklar. Sürekli herkesle iletişim halindeler. Bir şeyler öğretmek ve öğrenmek istiyorlar. 'Ben dünya yıldızıyım, Mertens'im, Icardi'yim' demiyorlar ve hatalarını kabul ediyorlar. Bence bu çok önemli. Biz genç oyuncuların da bunu örnek alması gerekiyor. Saha içinde değil, saha dışında da insanlara örnek olmak gerekiyor. Bizim yıldızlarımızın en büyük özelliği bu" ifadelerini kullandı.