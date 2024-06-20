Kerem Aktürkoğlu 90+7'de attı, 6 maçlık iddaa kuponu ile 85 bin 464 TL kazandı

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Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

Bir Misli üyesi 6 maçlık iddaa kuponu ile 85 bin 464 TL kazandı!

Açılış maçında en yüksek oranı yakaladı

EURO 2024’ün açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya’yı ağırlamıştı. Misli üyesi gollü bir maç bekledi ve bu maça “4.5 Üst” oynadı. Almanya, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı maçı 5-1 kazanarak rahat bir galibiyet elde etti. Misli üyesi bu maçta 4.09 oran tutturmuş oldu.

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Turnuvanın son şampiyonu İtalya’nın Arnavutluk ile oynadığı maçta da İtalya’ya güvenen Misli üyesi, “1/1” tercihinde bulundu yani İtalya’nın ilk yarıdan öne geçerek maçı kazanacağını düşündü. Ancak maç hiç de üyenin beklediği gibi başlamadı. Arnavutluk, Nedim Bajrami’nin ilk dakikada attı golle öne geçti. İtalya ise bu gole hızlı reaksiyon verdi ve 11. dakikada skoru eşitledi. Vitesi iyice artıran son şampiyon, 16. dakikada öne geçti ve maçı da 2-1 kazanmasını bildi. Misli üyesi, bu maçta da 1.76 oran bildi.

Brezilya Ligi’nde gol tercihleriyle kazandı

Brezilya Serie B Ligi’nde oynanan Avai – Guarani karşılaşmasına “2.5 Üst” oynayan üye, yüksek oranına rağmen maçın gollü geçeceğini hissetti ve tercihinde yanılmadı. 3-2 biten maç sonunda 2.42’lik oran yakaladı.

Brezilya Serie A’da ise Gremio – Botafogo maçına da yine “2.5 Üst” oynayan Misli üyesi, 58 dakikada gelen 3 golle 1.82 orana da tik atmış oldu. Karşılaşma, Botafogo’nun 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Rakiplerimizin mücadelesi çekişmeye sahne oldu

EURO 2024’te F Grubu’nda yer alan Millilerimizin rakipleri arasında oynanan maçta Portekiz ile Çekya karşı karşıya geldi. Misli üyesi de bu maçta “Karşılıklı Gol Var” bahsini tercih etti. Portekiz’in kontrolünde geçen bir oyun olmasına rağmen Çekya’da hiç geri adım atmadı. 62. dakikada Provod’un golüyle de öne geçtiler. Ancak Portekiz baskısını iyice artırdı ve 69’da Hranac’ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. (1-1) Üyenin “Karşılıklı Gol Var” tercihi, 1.76 oranıyla kazanmış oldu. Portekiz, 90+2’de Francisco Conceicao bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

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Kerem Aktürkoğlu’nun golü kuponu getirdi

EURO 2024’te Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı maça “3.5 Üst” oynayan Misli üyesi maçta en az 4 gol olacağını düşündü. Maça iyi başlayan Millilerimiz, Mert Müldür’ün 25. dakikada muhteşem golüyle öne geçti. Sadece 2 dakika sonra Kenan Yıldız ile bulduğumuz gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Gürcistan, 32. dakikada bulduğu ilk tehlikeli pozisyonda Georges Mikautadze ile durumu 1-1’e getirdi ve devreye bu skorla girildi.

Maçın ikinci yarısı da ilk yarıda olduğu gibi seyir zevki yüksek ve tempoluydu. Real Madrid’de top koşturan genç yıldızımız Arda Güler, 65. dakikada sahneye çıktı ve harika bir gol atarak Türkiye’yi yeniden öne geçirdi. Misli üyesi için artık bir gol yeterli olacaktı. Maçta son dakikalara kadar pek çok gol tehlikesi yaşansa da gol çıkmadı. Artık maçın son atağında Gürcistan’ın duran topu esnasında Gürcistan kalecisi de ileri çıktı. Savunmamızdan seken topu Kerem Aktürkoğlu önüne aldı ve boş kaleye golü atarak maçın skorunu tayin etti. (3-1) Misli üyesi bu tahminiyle 3.49’luk oran tutturdu.

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Üye böylece toplamda 194.74 oran ile 501 TL’ye 85 bin 464 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…





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