Kerem Aktürkoğlu: 3. Lig'den Şampiyonlar Ligi'ne uzanan kariyer! Galatasaray bedelsiz aldı, 12 milyon Euro'ya sattı

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Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu öncesinde, TFF 3. Lig'de mücadele eden 24Erzincanspor'dan renklerine dahil ettiği milli kanat oyuncusu, büyük başarılara imza attığı sarı kırmızılı ekipten 4 sezon sonra ayrılarak Benfica'nın yolunu tuttu.

Sarı kırmızılılarda 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, 1 kez Türkiye Süper Kupası'nı kazanan Kerem Aktürkoğlu, hayat hikayesiyle dikkat çekti.

DEPREMDE ENKAZDAN KURTARILDI

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından olan Kerem Aktürkoğlu, henüz bebekken çok üzücü bir olay yaşadı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 21 Ekim 1998 dünyaya gelen Kerem, henüz 10 aylıkken 1999 depremini yaşadı. Ailesiyle enkaz altından akrabalarının yardımıyla çıkarılan Kerem Aktürkoğlu, zorluklarla başladığı hayatında Türk futbolunun zirvesine çıktı.

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TFF 3. LİG'DEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE UZANAN KARİYER

Kerem Aktürkoğlu, futbola Gölcükspor altyapısında başladı.

Kerem, 2013'te 15 yaşındayken doğduğu mahallenin takımı olan Hisayernspor'un altyapısına geçti. Burada dikkati çeken genç yıldız adayı, 2015'te İstanbul Başakşehir'in altyapısına transfer oldu.

Kiralık olarak Bodrumspor ve Karacabey Belediyespor'da top koşturan Kerem, Başakşehir'de yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı aldı. Kariyerinde birkaç adım geri atmak zorunda kalan Kerem, TFF 3. Lig temsilcisi 24Erzincanspor'a gitti.

2019-2020 sezonunda Erzincan temsilcisinin Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile yaptığı maçlarda dikkati çeken Kerem, 2020'nin Eylül ayında Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY'DA 179 MAÇ

Galatasaray'da UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplamda 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol ve 42 asistlik performansla kulüp tarihinin unutulmazları arasına girdi.

MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZLERİ ARASINA GİRDİ

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın da değişmezlerinden oldu.

Sarı-kırmızılı takıma gelmeden 2015-2017 arasında alt yaş milli takımlarda 4 maça çıkan Kerem, sarı-kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım'a yükseldi.

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Kerem Aktürkoğlu, 4 sezonda ay-yıldızlı takımda 32 maça çıktı ve 6 kez fileleri havalandırdı.

AVRUPA SERÜVENİNE BENFICA İLE BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'daki gösterdiği başarılı performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken 25 yaşındaki oyuncu, birçok teklif aldı.

Benfica'nın teklifini kabul eden Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalarken bedelsiz olarak geldiği Galatasaray'a, 12 milyon Euro kazandırdı.

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI

Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar ve sivillerin katledilmesi karşısında sessiz kalmadı.

Milli futbolcu, Gazze'de yaşanan dramla ilgili sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Bir paylaşımında, "Gazze'deki masumlar vahşice bombalamalardan sonra şimdi de açlıktan ölümle yüz yüzeler. Tek bir çocuk daha ölmesin. İnsanlık ölmesin!" ifadelerini kullanan Kerem, kamuoyu oluşmasına destek verdi.