Kerem Aktürkoğlu 3. Lig’den geldi kahraman oldu

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde, geçen sezon 3. Lig’de mücadele eden 24Erzincanspor’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, dün Göztepe karşısında attığı hat-trick yaparak yıldızlaştı. 19. dakikada durumu 1-1’e getiren golü atan genç futbolcu, ardından skoru 2-1’e getirdi ve ikinci yarıda da penaltıdan fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Kerem böylece sarı kırmızılılardaki toplam gol sayısını 6’ya yükseltti. 1 de asisti bulunan G.Saraylı orta saha, 7 gole direkt katkı sağladı.

iLKLERi BAŞARDI

Göztepe karşısında yıldızlaşan Kerem, bu sezon G.Saray’da birden fazla gol atan ilk yerli futbolcu olurken, sarı kırmızılılarda Aralık 2016’dan bu yana hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı da başardı. Aslan’da son olarak Yasin Öztekin, Aralık 2016’da Gaziantep maçında 3 gol attı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem, şu ifadeleri kullandı: “3 gol attım, bu nedenle çok mutluyum. Benim için güzel geçti maç. İnşallah her karşılaşmayı böyle kazanarak devam edersek Galatasaray, buralardan hep geri döndü ve yine döneceğini düşünüyoruz.

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