MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriKenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
GeriDiğer Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 06.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekoru kırdı
Abone Olgoogle-news

Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonu'nda dünya rekorunu ele geçirdi.

İspanya'nın Valencia kentinde düzenlenen yarışta 21 kilometrelik parkuru 57 dakika 32 saniyede tamamlayan Kandie, yarı maraton dünya rekorunu kırdı.
Kandie'nin yanı sıra ilk 4'e giren diğer atletler de Kenyalı Geoffrey Kamworor'a ait 58.01'lik bir önceki dünya rekorundan daha iyi derecelere imza attı.

Yarışta 58 dakikanın altına inmeyi başaran atletlerden Ugandalı Jacob Kiplimo 57.37'lik zamanıyla ikinci, Kenyalı Rhonex Kipruto 57.49'luk süresiyle üçüncü, bir diğer Kenyalı Alexander Mutiso ise 57.59 ile dördüncü oldu.

Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, Valencia Yarı Maratonunda dünya rekoru kırdı

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle