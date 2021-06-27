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Motor Sporları
Haber Giriş: 27.06.2021 - 17:45 | Son Güncelleme:

Kenya Rallisi'nin galibi Ogier

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Kenya Rallisi'nin galibi Ogier

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Kenya'da düzenlenen 6. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

WRC'nin 2002 yılından bu yana ilk Afrika durağı olan ve 18 etaptan oluşan toplam 320,19 kilometrelik yarışı, 3 saat 18 dakika 11.3 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun 4, kariyerinin 53. ralli zaferine ulaştı.

Takamoto Katsuta, takım arkadaşı Ogier'in 21.8 saniye arkasında ikinci, Hyundai Shell Mobis takımından Ott Tanak ise liderin 1 dakika 9.5 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Ogier, puanını 133'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 99 puanla Elfyn Evans ve 77 puanla Thierry Neuville izledi.

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