KennyS, CS:GO’dan Valorant’a geçebilir

Geçtiğimiz haftalarda dört senedir G2’nun CS:GO takımında aktif olarak oynayan Kenny "kennyS" Schrub yedeğe çekilmişti. KennyS’in yerine ise yedeğe alınan Audric “JaCkz” Jug getirildi. Üç ay yedek koltuğunda bekleyen JaCkz, aktif kadroya geri dönmüş oldu. Oyuncu şu anda free agent ve tekliflere açık olduğunu açıklamıştı. G2 Espor Başkanı Danny Engels kendisinin hâlâ bir CS:GO takımını şampiyonluğa taşıyabileceğini ancak kendilerinin CS:GO takımları için izlemeyi planladıkları haritada bunun çok mümkün olmadığı söylemişti.

Henüz gelecek planlarına dair bir açıklama yapmayan KennyS sessizliğini daha ne kadar koruyacak bilinmiyor. Ancak söylentilere göre uzun senelerini CS:GO’ya veren oyuncu, Valorant’a geçmeyi planlıyor.

Valorant: According to sources former G2 CSGO player Kenny "KennyS" Schrub, has been having a trial with Alliance. As it seemed on an earlier accidental leak.



Sources also believe that KennyS hasn't fully committed on a switch to Valorant yet with options in CSGO.