KennyS, CS:GO’dan Valorant’a geçebilir

Geçtiğimiz haftalarda dört senedir G2’nun CS:GO takımında aktif olarak oynayan Kenny "kennyS" Schrub yedeğe çekilmişti. KennyS’in yerine ise yedeğe alınan Audric “JaCkz” Jug getirildi. Üç ay yedek koltuğunda bekleyen JaCkz, aktif kadroya geri dönmüş oldu. Oyuncu şu anda free agent ve tekliflere açık olduğunu açıklamıştı. G2 Espor Başkanı Danny Engels kendisinin hâlâ bir CS:GO takımını şampiyonluğa taşıyabileceğini ancak kendilerinin CS:GO takımları için izlemeyi planladıkları haritada bunun çok mümkün olmadığı söylemişti.

Henüz gelecek planlarına dair bir açıklama yapmayan KennyS sessizliğini daha ne kadar koruyacak bilinmiyor. Ancak söylentilere göre uzun senelerini CS:GO’ya veren oyuncu, Valorant’a geçmeyi planlıyor.

Valorant: According to sources former G2 CSGO player Kenny "KennyS" Schrub, has been having a trial with Alliance. As it seemed on an earlier accidental leak.



Sources also believe that KennyS hasn't fully committed on a switch to Valorant yet with options in CSGO. — Arran “Halo” Spake (@haloofthoughts) March 8, 2021

Geçmişte doğru çıkan haberler veren Halo’nun ulaştığı kaynaklara göre KennyS, rekabetçi Valorant sahnesine geçmeyi planlıyor. Hatta İsveç merkezli ünlü espor organizasyonu Alliance ile bu konu üstüne görüşüyor. Söylentiler henüz yeni olmakla birlikte henüz profesyonel CS:GO oyuncusundan bir haber yok.

Parlak bir kariyeri olan oyuncunun son zamanlarda eskisi gibi performans sergileyemediği için oyun değişikliğine gitmek istemesi kimi hayranlar tarafından mantıklı karşılanıyor. Eğer bu söylentiler doğruysa, CS:GO sahnesinin efsane isimlerinden biri daha Valorant’a geçmiş olacak.