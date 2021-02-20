Kendall Jenner'ın basketbolcu sevdası! Tam 5 NBA yıldızı...

Spor Arena- Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız basketbolcu Devin Booker ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla resmileştirmişti.

Kendall Jenner'ın basketbolcu Devinn Booker ile birlikteliğe başlaması, 25 yaşındaki modelin yine NBA'de forma giyen eski sevgililerini akıllara getirdi.

Biz de Kendall Jenner'in NBA yıldızlarıyla dolu sevgili listesini derledik.

2016 - Jordan Clarkson

Kendall Jenner basketbolcu sevgililerine ilk olarak şu anda Utan Jazz forması giyen, o dönem Los Angeles Lakers'ta oynayan Jordan Clarkson birlikteliğiyle başlamıştı. Basında çıkan haberlere göre ikilinin ilişkisi birkaç ay içinde sona erdi.

2017-2018 Blake Griffin

O dönem Los Angeles Clippers forması giyen Blake Griffin, çocuklarının annesi olan nişanlısı Brynn Cameron'dan ayrılmasından kısa süre sonra Kendall Jenner ile görülmüş. Bu buluşmalar bir süre sonra ilişkiye dönmüştü. Kendall Jenner, o dönem Clippers'ın maçlarını izlemek için sık sık Staples Center'a gitmişti.

Blake Griffin ile Kendall Jenner ilişkisi yıldız basketbolcunun Detroit Pistons'a gitmesinden bir süre sonra bitmişti.

2018 - 2019 Ben Simmons

2016 sezonunda Philadelphia 76ers tarafından draft edilen ve ilk sezonunda sakatlığı sebebiyle oynayamayan Ben Simmons ile Kendall Jenner birlikteliği 2018 sonunda başladığı tahmin ediliyor. 2018 yazında Bella Hadid ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid ile birlikte olan Jenner, bu iişkinin bitmesinin ardından yıl sonuna doğru 2018 yazında tanıştığı Ben Simmons ile ilişkiye yelken açtı. Jenner, daha önceki basketbolcu sevgililerine yaptığı gibi Simmons'ın da maçlarını izlemek için sık sık salonlara gitmişti.

Kendall Jenner - Ben Simmons ilişkisi Mayıs 2019'da sona erdi. ABD magazin haberlerine göre ilişkinin bitmesinin sebebi ünlü rapçi Drake'in evinde bir partiye giden çift, Simmons'ın eski sevgilisi Tinesha'nın da orada olması sebebiyle gerilim yaşadı ve bu gerilim ayrılıkla sonuçlandı.

2019 - Kyle Kuzma

Los Angeles Lakers'ın genç yeteneklerinden olan Kyle Kuzma, ligdeki üçüncü sezonunun başlarında Kendall Jenner ile bir ilişkiye başladı. Sık sık birlikte görüntülenen ikili yaz aylarında birlikte tatile de çıktı. Bu tatilden fotoğraflar magazin sayfalarında yer almıştı. Basında çıkan diğer haberlere göre ise Jenner - Kuzma ikilisi sadece yakın arkadaştı ve hiç ilişki içerisinde olmadılar.

2020 - günümüze Devin Booker

NBA'in en yetenekli oyun kurucuları arasında gösterilen Devin Booker ile Kendall Jenner'ın birlikte olduğuna dair haberler 2020 başında çıkmıştı. İkili arasındaki ilk görünür etkileşim ise geçen Ağustos ayında Kendall Jenner'ın çilek emojili bir fotoğrafına Booker'ın 'Çilek severim' diye yorum atması olmuştu. İkili, ilişkilerini 14 Şubat'ta resmiyete döktü ve sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğraflar paylaştı.