×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli!

Güncelleme Tarihi:

#Juventus#Kenan Yıldız#Serie A
Kenan Yıldızlı Juventusa Verona engeli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 23:17

Juventus, Serie A'nın 4. haftasında deplasmanda oynadığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı ve ligde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Haberin Devamı

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu.

Müsabakanın 19. dakikasında Juventus, Francisco Canceiçao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk puanını kaybını yaşadı ve puanını 10 yaptı. Hellas Verona ise puanını 3'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Juventus#Kenan Yıldız#Serie A

BAKMADAN GEÇME!