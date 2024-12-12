Kenan 'Yıldız'laştı, Manchester City yıkıldı! Milli yıldız ayakta alkışlandı

Güncelleme Tarihi:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki dev maçta Juventus ile Manchester City kozlarını paylaştı.
Torino'da oynanan mücadelede Juventus, Pep Guardiola'nın City'sini 2-0'lık skorla devirdi. Juventus'a galibiyeti getiren golleri Kenan Yıldız'ın asistinde 53. dakikada Dušan Vlahović ve 75. dakikada Weston McKennie kaydetti.
KENAN AYAKTA ALKIŞLANDI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 84 dakika süre alırken performansıyla ayakta alkışlandı.
Bu sonuçla puanını üçüncü galibiyetini alan Juventus, puanını 11'e çıkardı. Manchester City ise 8 puanda kalarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
CITY 8 PUANDA KALDI
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge deplasmanına gidecek. Pep Guardiola'nın City'si ise Paris Saint Germain ile deplasmanda karşılaşacak.
KENAN 8 GOLE KATKI YAPTI
Bu sezon İtalyan ekibiyle 21. maçına çıkan Kenan Yıldız, 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
🇹🇷 Asist Kenan Yıldız'dan, gol Dušan Vlahović'tenpic.twitter.com/6KIO6jTiwz— Spor Arena (@sporarena) December 11, 2024