Kenan Yıldız'ın golü finale yetmedi! Milan 2 golle geri döndü

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İtalya Süper Kupa yarı final maçında Juventus ile Milan, Suudi Arabistan'da kozlarını paylaştı. Milan, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Juventus, 21. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Milan'da Christian Pulisic, 71. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Milan, 75'te ise Gatti'nin kendi kalesine attığı bu golle 2-1 geri döndü.

Mücadelede başka gol olmadı ve Milan, Juventus'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının golünü atan Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Milan, İtalya Süper Kupası'nda finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.