Kenan Yıldız'dan Manchester City itirafı: 'Bakalım, göreceğiz...'

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Ülkemizi İtalya'da Juventus formasıyla temsil eden Kenan Yıldız, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Her fırsatta 'idolüm' dediği Del Pierro'ya değinen genç yıldız, hocası Thiago Motta'dan bahsederken Manchester City ve Kyle Walker itirafında da bulundu.

İşte Kenan Yıldız'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar:

'VUCÜT ZAMANLA KENDİNİ GELİŞTİRİYOR'

"Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum. Vücut zaman içinde kendisi gelişiyor bence. Çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim artıyor."

'SADECE İŞİME ODAKLANIYORUM'

"Ben takım içinde her gün mutlu olmaya çalışıyorum. Ailemle oturuyorum. Sadece işime odaklanıyorum. Ailemin büyük etkisi var. Evde her zaman benimle birlikteler. Beraber zaman geçiriyoruz. Benimle oldukları için çok minnettarım."

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'HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR'

"Thiago Motta çok iyi bir teknik direktör ve çok iyi birisi. Benim spesifik özelliklerimin gelişmesi için bana yardımcı oluyor. Benimle konuşuyor. Arkamda onun gibi birisi olduğu için mutluyum"

'KAHRAMANIM DEL PIERO'

"Çocukluk dönemimde birçok kişi gibi ben de çek efsaneleri seyrettim ama benim kariyerimin temel kahramanı Del Piero. Bu sebeple en çok onu söyleyebilirim. O biraz farklı, ben biraz daha kalıplı bir oyuncuyum. Onun yaptıklarını bazen yapmaya çalışıyorum ama benim kendime özgü bir stilim var."

CITY SÖZLERİ, WALKER İTİRAFI

"Kyle Walker karşısındaki performansımdan tabii ki gurur duyuyorum ama başka oyuncularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çok iyi bir oyuncu, dünyanın en iyi savunmacılarından. Öyle birine karşı oynadığım için çok mutluyum. Manchester City maçında iyi oynadım. Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum. Bakalım, göreceğiz. Elimden geleni yapacağım. Sağlıklı kalmak ve ailemle olmak önemli, gerisi kalır"

'EN İYİ ARKADAŞIM CAN UZUN'

"Milli Takım'da en iyi arkadaşım Can Uzun. Millî takımda Hakan ağabeyim var, Arda var... Herhangi birisini söylemek istemiyorum çünkü çok var. Ama en iyi arkadaşım Can Uzun. Buraya ilk geldiğimde Hakan ağabey bana çok yardımcı oldu. Diğer takım arkadaşlarım da yardım ettiler. Onlara çok teşekkür ederim."