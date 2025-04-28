Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası açıklama: 'Vurmak gibi bir niyetim yoktu'

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İtalya Seria A'da dün Juventus ve Monza karşılaştı. Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olduğu maçta, ilk yarıyı 2-0 bitiren Juventus'da milli oyuncu direkt kırmızı kart gördü.

45+3. dakikada topla birlikte hızlı çıkmak isteyen Kenan Yıldız, topu takım arkadaşına attıktan sonra rakip takımdan Bianco'ya dirsek attı. Hakemin oyunu devam ettirdi, ancak VAR uyarısının ardından milli oyuncu direkt kırmızı kart gördü.

'VURMAK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU'

Kenan Yıldız, yaptığı hareket sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bianco'ya vurmak gibi bir niyetinde olmadığını söyledi, "Dün akşam sahada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Rakibime vurmak gibi bir niyetim yoktu ve ondan özür diliyorum. Bu hareketin gerçek niyetlerimi aşan bir hareket olduğunu, benim doğamı ve futbola bakış tarzımı yansıtmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yaşananlar için takım arkadaşlarımdan, antrenörümden, teknik ekipten, kulüpten ve taraftarlardan tekrar özür dilemek ve bu zor durumda bile eksilmeyen destekleri için onlara teşekkür etmek istiyorum."