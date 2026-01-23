Kenan Yıldız’dan Juventus ve sözleşme açıklaması!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Allianz Stadyumu’nda Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’yı 2-0 mağlup eden Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEDEFİMİZ SONUNA KADAR GİTMEK"

“Şampiyonlar Ligi her zaman özeldir. Ancak Serie A maçları gibi hazırlanmalıyız. Yüzde 100’ümüzü vermemiz gerekiyor. Çok iyi çalışıyoruz ve sahaya çıktığımız her maçta en iyi şekilde mücadele etmek ve her şeyi doğru yapmak için yoğun tempo da çalışıyoruz ve Şampiyonlar Ligi’nde hedefimiz sonuna kadar gitmek”

"JUVENTUS’TA ÇOK MUTLUYUM"

Kenan Yıldız, bir süredir gündemde olan sözleşme yenileme iddialarına da net bir yanıt verdi.

Haberin Devamı

“Bu konuları konuşmuyorum. Sadece sahaya ve burada yapmam gerekenlere odaklanıyorum. Juventus’ta çok mutluyum, şu anda önemli olan da bu” diye konuştu.

"HOCAYLA ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ VAR"

Genç yıldız, teknik direktör Luciano Spalletti’nin kendisi hakkında sarf ettiği övgü dolu sözlere de değindi.

Spalletti’nin “Onu bir evladım gibi seviyorum” ifadelerini hatırlatan Yıldız, “Juventus’ta kendimi çok iyi hissediyorum, burası benim takımım. Hocayla aramızda özel bir bağ var. Çok iyi bir insan, benim için çok şey yapıyor. Ben de onun ve takımım için her zaman elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum” dedi.

"ONLARLA BİRLİKTEYKEN ÇOK BÜYÜK BİR DUYGU YAŞIYORUM"

“Taraftarın coşkusu inanılmaz. Onlarla birlikteyken çok büyük bir duygu yaşıyorum. Formalarımı görüyorum, imza veriyorum, fırsat buldukça durmaya çalışıyorum. Bizim için ve benim için çok önemliler”

"KIYASLAMALARI SEVMİYORUM"

Lamine Yamal ile yapılan karşılaştırmalara temkinli yaklaşan genç oyuncu, “O çok büyük bir futbolcu, dünyanın en iyilerinden biri. Kıyaslamaları sevmiyorum. Ben sadece işime odaklanıyorum, her gün kendimi geliştirmek ve Juventus için en iyisini yapmak istiyorum” dedi.

Haberin Devamı