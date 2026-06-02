Kenan Yıldız’dan Dünya Kupası itirafı: 'Büyük sözler vermeyi sevmiyorum' dedi ve ekledi...

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2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım formasıyla boy göstermeye hazırlanan genç yeteneğimiz Kenan Yıldız, dünyaca ünlü ABD dergisi GQ'ya özel bir röportaj verdi.

Juventus'a transfer sürecinden Dünya Kupası heyecanına kadar birçok konuya değinen Yıldız, başkalarıyla kıyaslanmak istemediğini dile getirdi.

"JUVENTUS POTANSİYELİME İNANDI VE BANA Bİ YOL SUNDU"

İtalyan devi Juventus'a geliş sürecinde kulübün kendisine yaklaşımının belirleyici olduğunu aktaran Kenan Yıldız, "Juventus'u seçtiğimde bu sadece profesyonel bir karar değildi. Bu aynı zamanda bir güven meselesiydi. Bu takımın bana güçlü bir vizyon sunacağını hissettim. Kulüp beni gerçekten gördü, potansiyelime inandı ve adım adım gelişebileceğim bir yol sundu." ifadelerini kullandı.

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"DOĞRU YERİ BULDUM"

İnsanların gelişim sürecine inanması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "İnsanların size sadece iyi oynadığınızda değil, gelişim süreciniz boyunca da inanması çok önemli. Juventus bana ilk günden itibaren bu duyguyu verdi. Kendimi hem futbolcu hem de insan olarak geliştirebileceğim doğru yeri burada buldum" dedi.

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"DÜNYA KUPASI ÜLKENİN ORTAK HAYALİ"

Dünya Kupası'nın bütün ülkenin ortak hayali olduğunu söyleyen Kenan, turnuvanın anlamını şu sözlerle özetledi:

"Dünya Kupası benim için bir hayalin karşılığı. Sadece benim değil, tüm takımın ve bütün ülkenin ortak hayali. Milli takımın uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alması hepimizin içinde çok güçlü bir duygu uyandırıyor.

Büyük sözler vermeyi sevmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim: Oraya saygıyla, büyük bir tutkuyla ve ülkemizi gururlandırma arzusuyla katılacağız. Taraftarlarımızın enerjisini yanımızda taşıyoruz."

"BAŞKLARIYLA KIYASLANMAK İSTEMİYORUM"

Sadece istatistiklerle anılmak istemediğini belirten genç yetenek, "Saha içinde de dışında da her şeyini veren bir oyuncu olarak anılmak isterdim. Futbolda goller, zaferler ve kupalar elbette çok önemli. Ama benim için o yolculuğu nasıl yaşadığınız da en az bunlar kadar değerli. Saygı, çalışma disiplini, aile ve her şeye rağmen ayaklarının yere basması… Kendi hikayemi kurmak en büyük dileğim. Sadece başkalarıyla kıyaslanan biri olmak istemiyorum; Juventus’a, Türk Milli Takımı’na ve bana inanan insanlara gerçekten bana ait bir iz bırakmayı hedefliyorum." sözlerini sarf etti.