Kenan Yıldız'dan A Milli Takım kariyerinde bir ilk: İki maçta 3 gol!

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı Kocaeli'nde konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

MONTELLA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Vincenzo Montella, son oynadıkları Bulgaristan maçına göre Gürcistan karşısına 11’de 4 değişiklikle çıktı.

Montella; Zeki Çelik, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın’ın yerine Mert Müldür, Eren Elmalı, İsmail Yüksek ve Yunus Akgün’e görev verdi.

A Milli Futbol Takımı mücadeleye; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11’i ile başladı.

GOL PERDESİNİ AÇTI, BİR İLKİ BAŞARDI





Karşılaşmanın 14. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasa hareketlenen Kenan Yıldız, penaltı noktası gerisinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Giorgi Mamardashvili'nin üzerinden ağlara gönderdi ve Bizim Çocuklar 1-0 öne geçti.

Bulgaristan deplasmanında da 2 gol atan Kenan Yıldız, A Milli Takım kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşamış oldu.

SOYUNMA ODASINA 3-0 ÖNDE GİTTİK





Mücadelenin 22. dakikasında Merih Demiral farkı 2'ye çıkarttı. Karşılaşmanın ilk yarısında son sözü ise Yunus Akgün söyledi. 35. dakikada sahneye çıkan Akgün, ilk yarının skorunu belirledi.

TRİBÜNLER DOLU

Kocaeli halkı, A Milli Futbol Takımı’nın bu önemli karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde yaptıkları tezahüratları futbolcuları maça hazırladı.