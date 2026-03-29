Kenan Yıldız'a büyük onur! Listenin en tepesinde yer aldı

Kenan Yıldız, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre dünyanın en değerli 23 yaş altı futbolcusu oldu.

Henüz dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen oyuncuların değerlendirildiği listede Kenan Yıldız'ın bonservis değeri 133 milyon euro olarak hesaplandı. Bu rakamın, bonuslar ve transfer haklarının tamamını kapsadığı belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 95 milyon euro değer ile Inter forması giyen İtalyan oyuncu Francesco Pio Esposito yer aldı.

Leipzig'in Fildişili kanat oyuncusu Yan Diomande ise 84 milyon euroyla üçüncü basamakta kendine yer buldu.

CAN UZUN 37. SIRADA

Listedeki diğer Türk oyuncu ise Kenan Yıldız'ın çocukluk arkadaşı olan Can Uzun. Eintracht Frankfurt formasını giyen oyuncu 54.6 milyon euro değerle listede 37. sırada.

EN DEĞERLİ 23 YAŞ ALTI OYUNCULAR

Dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen, en değerli U23 futbolcular listesinin ilk 10 sırası şu şekilde:

1-) Kenan Yıldız (Juventus) - 133,5 milyon euro

2-) Pio Esposito (Inter) - 94,7 milyon euro

3-) Yan Diomandé (RB Leipzig) - 83,4 milyon euro

4-) Christian Kofane (Leverkusen) - 80,9 milyon euro

5-) Victor Froholdt (Porto) - 80,3 milyon euro

6-) Diego Gómez (Brighton) - 78,7 milyon euro

7-) Xavi Simons (Tottenham) - 78,4 milyon euro

8-) Junior Kroupi (Bournemouth) - 76,6 milyon euro

9-) Vítor Roque (Palmeiras) - 75,3 milyon euro

10-) Antonio Nusa (RB Leipzig) - 73,5 milyon euro