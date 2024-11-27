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Kenan Yıldız'a büyük onur! Lamine Yamal ödülüne kavuştu

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#Futbol#Kenan Yıldız#Lamine Yamal
Kenan Yıldıza büyük onur Lamine Yamal ödülüne kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 19:01

İtalya'da verilen Golden Boy Web ödülünün sahibi milli futbolcumuz Kenan Yıldız oldu.

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İtalya'da verilen Golden Boy Web ödülünün sahibi belli oldu.

A Milli Futbol Takımı ve İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, taraftar oylarıyla 21 yaş altı en değerli oyuncu seçildi.

Kenan Yıldız'ın ödül aldığı kategori dışında İtalyan en iyi 21 yaş altı oyuncu olarak ise Michael Kayode seçildi.

GOLDEN BOY ÖDÜLÜ YAMAL'IN

2024 Golden Boy ödülünün sahibi ise Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal oldu.

Genç oyuncu Lamine Yamal, yaz aylarında Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İspanya ile şampiyon oldu.

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#Futbol#Kenan Yıldız#Lamine Yamal

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