Kenan Yıldız'a büyük onur! Ayın oyuncusu seçildi

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Serie A'nın 7. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Cagliari'yi konuk eden Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a maç öncesinde plaket verildi.

Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada iki takım da penaltıdan skror üretti. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçerken, Cagliari ise 88. dakikada Razvan Marin ile eşitliği sağladı.

Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Juventus altyapsına transfer oldu. Geçen sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, bu sezon takımıyla 9 maçta süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı ile oynadı.

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