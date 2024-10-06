×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kenan Yıldız'a büyük onur! Ayın oyuncusu seçildi

Güncelleme Tarihi:

#JUVENTUS#Kenan Yıldız#İtalya Serie A
Kenan Yıldıza büyük onur Ayın oyuncusu seçildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 17:02

Milli futbolcu Kenan Yıldız, forma giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus'ta ayın oyuncusu seçildi.

Haberin Devamı

Serie A'nın 7. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Cagliari'yi konuk eden Juventus'ta ayın oyuncusu seçilen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'a maç öncesinde plaket verildi.

Juventus, Cagliari karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Kenan Yıldız, 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Gözden KaçmasınFatih Terimden İtalyada çarpıcı açıklamalar Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız sözleri: İlk kez ben yaptım | Türünün tek örneği oFatih Terim'den İtalya'da çarpıcı açıklamalar! Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız sözleri: İlk kez ben yaptım | Türünün tek örneği oHaberi Görüntüle

Karşılaşmada iki takım da penaltıdan skror üretti. Juventus 15. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçerken, Cagliari ise 88. dakikada Razvan Marin ile eşitliği sağladı.

Juventus'ta Francisco Conceiçao, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan 19 yaşındaki oyuncu, 2022-2023 sezonunda Juventus altyapsına transfer oldu. Geçen sezon A takıma yükselen Kenan Yıldız, bu sezon takımıyla 9 maçta süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı ile oynadı.

-reklam01-

Haberle ilgili daha fazlası:
#JUVENTUS#Kenan Yıldız#İtalya Serie A

BAKMADAN GEÇME!