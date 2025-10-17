Kenan Yıldız'a 'Akdeniz Mükemmeliyet' ödülü

Haberin Devamı

A Milli Takım ve Juventus’ta ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, 2025 Akdeniz Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görüldü.

Arda Güler ile birlikte Avrupa’da forma giyen 21 yaş altı en iyi oyuncuya verilen “Golden Boy” (Altın Çocuk) ödülünde finale kalan Kenan aldığı ödülle bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.

GIACINTI DE ÖDÜL ALACAK

2025 Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni, İtalya Kültür Bakanlığı ev sahipliğinde pazartesi günü Roma’da düzenlenecek. Aralarında büyükelçiler, başkonsoloslar, kültür ataşeleri, kamu kurumları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin katılacağı törende Portekizli efsane futbolcu Luis Figo da ödül alacak.

Galatasaray’da forma giyen ve kadın futbolunda İtalya’nın en önemli isimlerinden biri olan Valentina Giacinti de ödül verilecek isimler arasında yer alıyor. Giacinti sarı kırmızılı takımda bu sezon 8 gol atarken takım arkadaşı Manga ile kraliçelik yarışında zirvede.

Haberin Devamı