Spor Haberleri

Kenan Yıldız yıldızlaştı, Juventus ilk kez kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Juventus#Kenan Yıldız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 01:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Juventus, deplasmanda Bodo/Glimt'i 3-2 mağlup etti ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Bodo/Glimt ile Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında karşılaştı.

Aspmyra Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Juventus, 3-2 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri; 48. dakikada Openda, 59. dakikada McKennie ve 90+1. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti.

Öte yandan ikinci yarının başında oyuna dahil olan Kenan Yıldız, takımının attığı 2. golün asistini yaptı. Genç futbolcu, maçın da oyuncusu seçildi.

Bodo/Glimt'in sayıları ise 27.dakikada Ole Blomberg ile 87. dakikada penaltıdan Sondre Fet attı.

Bu sonucun ardından Soakettş yönetiminde ilk galibiyetini alan Juventus, puanını 3 yaptı. Bodo/Glimt ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Juventus, Pafos'u konuk edecek. Bodo/Glimt ise Dortmund deplasmanına gidecek.

