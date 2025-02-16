Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu sahnede, Juventus ile Inter karşı karşıya! Şampiyon Oran farkı Misli'de...

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Juventus ile Inter, İtalya Ligi Serie A'nın 25. haftasında kozlarını paylaşacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Maurizio Mariani yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Savona, Locatelli; Conceicao, Thuram, McKennie, Kenan Yıldız, Kolo Muani.

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Inter, Juventus'a karşı oynadığı son 5 resmi maçta da kaybetmedi.

- Juventus, bu sezon Serie A'da evinde oynadığı 12 resmi maçta hiç kaybetmedi. Ayrıca ligin iç sahada yenilmeyen tek takımı.

- Inter, Serie A'da deplasmanda oynadığı son 4 maçta 1.5 gol baremini yalnızca bir kez aşabildi.

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- Juventus, Serie A'da evinde oynadığı son 7 maçta da 1.5 gol baremini aştı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Juventus galibiyetine 3.29, beraberliğe 3.06, Inter kazanıra ise 1.93 oran veriliyor.

***Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %17’si Inter’in kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ YAZARI ALPER ÖCAL’IN YORUMU

Dev derbi iki takım için de büyük önem taşıyor. Juventus, son haftalarda Avrupa'da başarılı sonuçlar alarak moral buldu; ligde Como'ya karşı elde ettikleri galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu sürdürüyor. Randal Kolo Muani, son maçta attığı golle formunu yükseltirken, takımın en önemli eksiklerinden Dusan Vlahovic son zamanlarda yedek soyunuyor. Inter ise, Fiorentina’yı 2-1 mağlup ederek moral buldu ve Napoli ile yaşanan şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürüyor. Ancak, Marcus Thuram'ın sakatlığı ve Dumfries’in cezası hücum için sorun. Juventus'un ev sahibi avantajı ve yükselişi var, Inter düzen olarak çok daha önde bir takım ve duran toplarda çok iyi, Juve de bunları savunmakta zorlanıyor. Sonucu kestirmek zor, 2-3 gol aralığında maç bekliyorum.

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JUVENTUS SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Juventus, Serie A'da oynadığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Torino ekibi, Inter'i de mağlup ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor. Juventus, 43 puanla 5. sırada yer alıyor.

INTER İÇİN FIRSAT HAFTASI

Son 3 haftada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Inter, lider Napoli'nin puan kaybı yaşadığı haftada fırsatı değerlendirmek istiyor.

Inter, dev maçta rakibini yenmesi durumunda puanını 57'ye yükseltecek ve liderlik koltuğuna oturacak.

MİLLİLERİMİZ SAHNE ALACAK

Milli futbolcularımızdan Kenan Yıldız'ın Juventus'ta, Hakan Çalhanoğlu'nun ise Inter'de ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.