Kenan Yıldız ve Can Uzun'dan Euro 2024 sözleri: Hem genciz hem güzeliz

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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 2024 Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak “En iyi şekilde çalışıp en iyisini yapmaya çalışacağımızın sözünü verebilirim” dedi. İtalya yolculuğu öncesi yakın arkadaşı olan Nürnberg’li Can Uzun ile Hürriyet’e açıklamalarda bulunan genç futbolcu Euro 2024’te ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

ENES’E ÇOK ÜZÜLDÜK

“Çok genciz ama çok güzel bir hissiyatımız var. Burada oynayabilmek bize onur veriyor. Kendi ülkenizi temsil ediyorsunuz. Bunlar güzel duygular. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz hem keyfini çıkarmak istiyoruz hem de herkesi gururlandırmak istiyoruz. Grupta Portekiz iyi bir kadroya sahip gibi gözükse de gruptaki diğer iki rakibi de unutmayalım. Portekiz maçında idollerimizden birine karşı oynamak da ayrı bir heyecan olacak.” Enes Ünal’ın sakatlık haberine üzüldüğünü de belirten Kenan “Son kararı hocamız verecek. Önceliğim forvet değil kanatta oynamak ama hoca ne karar verirse versin en iyisini yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

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ÇOK ÇALIŞIRSAK BAŞARILI OLURUZ

Nürnberg’de bu sezon 32 maçta 19 gol, 4 asistle oynayan Can Uzun “Genç ve yetenekli bir takıma sahibiz ama sadece çok çalışarak en iyisini yapabiliriz. Bu jenerasyonla ilgili ‘bunu yaparız, şunu yaparız’ diyemem ama çok çalışırsak çok başarılı olabiliriz” dedi.