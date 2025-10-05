Kenan Yıldız transfer kararını verdi! Arsenal izledi, Juventus’a imzayı attı

Haberin Devamı

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, hakkında çıkan transfer söylentilerine nokta koydu. Arsenal’in ısrarlı takibine rağmen milli futbolcunun Torino’daki geleceği netleşti. Genç oyuncu, yeni sözleşme için resmen “evet” dedi.

ARSENAL TRİBÜNDE, AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Allianz Stadı’ndaki maçta gözler bir kez daha Kenan Yıldız’ın üzerindeydi. Tribünlerde Arsenal scoutları yer aldı, her hareketini not etti. Ancak İngiliz ekibinin bu çabası boşa çıktı. Çünkü Kenan’ın aklı da kalbi de Juventus’ta kaldı. Torino kulübüyle yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerinde artık sona gelindi.

YENİ KONTRAT HAZIR: 2030’A KADAR JUVE’DE

Juventus yönetimi, genç yıldızın yükselen performansını ödüllendirmek için harekete geçti. Kenan’ın mevcut sözleşmesi 2029’da sona erecek olsa da, taraflar 2030’a kadar sürecek yeni kontrat için prensip anlaşmasına vardı. Yıllık 5 milyon euro civarında bir ücret ve bonuslarla desteklenecek yeni sözleşmede son rötuşlar yapılıyor.

ALLEGRI VE TUDOR DOKUNUŞU

Kenan Yıldız’ın Juventus’taki yükselişinde Massimiliano Allegri ve Igor Tudor’un da büyük payı var. Allegri döneminde Serie A sahnesine çıkan genç oyuncu, Tudor’la birlikte takımın vazgeçilmezi haline geldi. Hırvat teknik adam, Kenan’a Locatelli ve Bremer’in ardından ikinci kaptanlık görevini vererek ona duyulan güveni tescilledi. Tudor’un sözleri, durumu özetledi:

“Kenan’a ne yapması gerektiğini söylememe gerek yok. O, takımın örnek oyuncusu.”

ARSENAL UMUDUNU KESMEDİ AMA…

Premier Lig devi Arsenal, yaz döneminde yaptığı tekliflere olumsuz yanıt alınca geri adım atmamıştı. Ancak Kenan’ın Juventus’la olan bağı artık kırılacak gibi görünmüyor. Oyuncunun EA Sports ve Adidas ile ilgili imaj hakları konusundaki küçük detayların çözülmesiyle birlikte resmi imzanın birkaç hafta içinde atılması bekleniyor.

BİR YETENEK DEĞİL, ARTIK BİR SEMBOL

Juventus cephesi için bu yenileme yalnızca sportif bir hamle değil, aynı zamanda bir mesaj niteliğinde. Kenan Yıldız artık sadece “korunması gereken bir yetenek” değil, kulübün geleceğini temsil eden bir sembol haline geldi.

Kısacası, Arsenal Allianz’a umutla geldi ama Kenan Yıldız çoktan Juventus’un hikayesinde yeni bir sayfa açmıştı.