Kenan Yıldız transfer iddialarına son noktayı koydu: "5 yıl daha..."

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Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'ta gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor.

Bu sezon siyah beyazlı forma ile çıktığı 22 maçta 4 gol - 4 asistlik performans sergileyen 19 yaşındaki futbolcu, İtalyan futbolseverler tarafından ödüllendirildi.

GOLDEN WEB ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Kenan Yıldız, İtalyan spor gazetesi Tuttosport gazetesi tarafından her yıl futbolseverlerin oylarıyla 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen "Golden Web" ödülünün sahibi oldu.

Yıldız oyuncu, oyların %33.2'sini alarak Lamine Yamal ve Kobbie Mainoo gibi isimleri geride bıraktı.

"ONUR DUYUYORUM"

Ödülü kazanmasının ardından Tuttosport'a açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız, ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, "Bu ödülü kazanmaktan dolayı onur duyuyorum. Çünkü bu ödülün kazananı futbolseverlerin kararı sonucunda belirleniyor. Onlar için oynuyoruz, onları mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu sefer de onlar beni mutlu etti." sözleriyle duygularını ifade etti.

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"5 YIL DAHA..."

Milli futbolcu, 5 yıl sonra kendisini nerede gördüğü sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Olağanüstü bir kulüpteyim ve 10 numaralı formayı terletiyorum. Bu bana gurur veriyor. 5 yıl sonra da kendimi sahada ve Juventus ile her şeyi kazanmak için savaşırken görüyorum."

ASTON VILLA İDDİASI VARDI

Gelecek planlarını Juventus üzerine kuran Kenan Yıldız hakkında geçtiğimiz günlerde büyük bir transfer iddiası ortaya atılmıştı. İtalyan La Gazzetta dello Sport, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın yıldız futbolcu için 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etmişti.

JUVENTUS LİGDE 6. SIRADA

Geçtiğimiz hafta sonu Lecce 1-1 berabere kalan Juventus, İtalya Serie A'da yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Bu sezon ligde çıktığı 16 maçın sonunda sadece 6 galibiyet alabilen Torino ekibi, geri kalan maçların hepsinde berabere kaldı ve 28 puanla Serie A'nın 6. basamağında.

Siyah beyazlılar İtalya Kupası'nın son 16 turu etabında Cagliari ile karşılaşacak. Juventus'un stadında yapılacak olan mücadele yarın saat 23.00'te başlayacak.