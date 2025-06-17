Kenan Yıldız tarihin en değerli Türk futbolcusu oldu! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu...

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İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli yıldız 19 yaşındaki milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti.

TARİHE GEÇTİ

Transfermarkt'ın yaptığı piyasa değeri güncellemesinde Kenan Yıldız'ın değeri 45 milyon euro'dan 50 milyon euro seviyesine yükseldi. Bu artışın ardından Kenan Yıldız, 50 milyon euro piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip isim oldu.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK TÜRK OYUNCULAR

Daha önce en yüksek değere ulaşan Türk futbolcular arasında 45 milyon Euro ile Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Arda Turan, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü yer almıştı.