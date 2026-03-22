Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus evinde galibiyeti kaçırdı!

Kenan Yıldız tarihe geçti, Juventus evinde galibiyeti kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 00:53

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın lig tarihine geçtiği maçta Juventus ile Sassuolo, İtalya Serie A'nın 30. haftasında 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Sassuolo'yu konuk eden Juventus, 14. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sassuolo, 52. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Juventus’ta Manuel Locatelli’nin 87. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadığı maç, 1-1 berabere sona erdi.

Maçta takımının golünü atan Kenan, Serie A'da bu sezon 10. golünü kaydederken ligde takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. 

Öte yandan Kenan Yıldız, Juventus tarihinde 21 yaşını doldurmadan bir Serie A sezonunda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yabancı futbolcu oldu.

Bu sonuçla Juventus, ligde puanını 54'e çıkararak 5. sırada yer aldı.

