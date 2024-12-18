Kenan Yıldız sahne aldı, Juventus gol şov yaptı

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İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Juventus ile Cagliari tur bileti için kozlarını paylaştı.

Torino'da oynanan maçta Juventus, Cagliari'yi 44. dakikada Vlahovic, 53. dakikada Koopmeiners, 80. dakikada Francisco Fernandes Conceiçao ve 89. dakikada Nicolas Ivan Gonzalez'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Juventus bu galibiyetle İtalya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.

KENAN - VLAHOVIC İŞ BİRLİĞİ

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde City'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Dusan Vlahovic'e asist yapan Kenan Yıldız, Sırp futbolcunun Cagliari ağlarına gönderdiği golde de asist yapan isim oldu.

Kenan Yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası olmak üzere toplamda 23. maçına çıktı ve 4 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 67. dakikada yerini Nicolas Ivan Gonzalez'e bıraktı.

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🇹🇷 Kenan Yıldız & Dusan Vlahovic iş birliği devam ediyor🤝pic.twitter.com/34JwcePd6o — Spor Arena (@sporarena) December 17, 2024

MAÇTA İLK 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Savona, Locatelli, Kalulu, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Conceicao, Kenan, Mbangula, Vlahovic

Cagliari: Scuffet, Zappa, Palomino, Wiesteska, Augello, Zortea, Marin, Prati, Deiola, Gaetano, Lapadula